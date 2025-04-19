Российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в государственную компанию «Ростех», передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению представителей госкорпорации, заводы постепенно выращивают производство самолетов, которые востребованы в войсках и составляют основу ударной мощи в зоне СВО. По этой причине очередная партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 была передана Минобороны. По утверждению производителей, этот самолет отличается высокими боевыми показателями.

«Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Самолет востребован в войсках», — указал Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора «Ростеха».

Все самолеты успешно прошли заводские испытания, после чего были доставлены на аэродром их дальнейшего базирования. Они полностью готовы к дальнейшему выполнению назначенных задач.

Ранее «Ростех» опроверг информацию о том, что сертификация импортозамещенных лайнеров Superjet переносится на следующий год. По сообщению госкорпорации, сертификат будет выдан в планируемые сроки, и в следующем году начнутся поставки этого самолета авиакомпаниям.