Российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

ВС РФ на протяжении последних суток нанесли удары по военным аэродромам ВСУ, накрыв их инфраструктуру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны.

В военном ведомстве заявили, что в ударах принимали участие авиация, беспилотники, а также артиллерия вместе с ракетными войсками.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов», — указали журналистам.

За сутки было атаковано 133 района с местами скопления живой силы и техники ВСУ. Украинская армия по итогам ударов потеряла не менее 1,6 тыс. своих военнослужащих. Российская противовоздушная оборона на протяжении суток сбила 61 беспилотник ВСУ.

Ранее военные заявили, что ночью на 4 декабря над российскими регионами было перехвачено 24 БПЛА неприятеля. Их нейтрализовали над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем.