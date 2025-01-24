Армия России отметилась успехами на сумском направлении: там подбили длинную колонну из военных грузовиков противника, а также ликвидировали часть бойцов. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Собеседник федерального агентства положительно оценил боевую миссию в Сумской области. По его данным, бойцы российской армии смогли выследить колонну из вражеских грузовиков, а вскоре нанести результативный удар. Не все украинские солдаты пережили удар, а часть ликвидировали.

«Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти <...> скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно», — заявил Лебедев.

По данным координатора, также нанесли удар в одесском порту Южный: это привело к большому взрыву. На месте работало множество экстренных служб, включая восемь карет скорой помощи.

Напомним, что российская армия наносит удары с целью самозащиты, либо в ответ на удары по гражданским объектам. Целями становятся исключительно объекты энергетики и оборонной промышленности ВСУ. Помимо осуществления задач в рамках СВО продолжается и противостояние вражеским БПЛА в Брянской, Курской, Липецкой, Воронежской и Ростовская областях.

Ранее сообщалось, что иностранный наемник назвал причины грядущего провала ВСУ в Курской области.