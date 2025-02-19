За последние сутки российской ПВО удалось добиться успеха и сбить украинский истребитель МиГ-29. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Средствам противовоздушной обороны удалось перехватить МиГ-29, а также пять французских пять управляемых авиабомб Hammer.

«Две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — перечислили военные все пораженные в небе цели.

На земле были нанесены удары по 148 районам сосредоточения противника. Под обстрел попали места скопления техники, живой силы, склады боеприпасов и многие другие объекты.

Ранее появились сообщения, что котел для ВСУ в районе Константинополя затягивается все туже. Для того, чтобы противник полностью попал в окружение, российским подразделениям осталось пройти всего 2 км. Этот котел имеет все шансы стать самым значительным за всю историю специальной военной операции, в нем могут очутиться четыре батальона ВСУ с общей численностью в 2 тыс. солдат и офицеров.