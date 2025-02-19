До закрытия «котла» в украинском Константинополе осталось всего два километра, что может привести к пленению более 2 тыс. солдат ВСУ, сообщил телеграм-канал Mash.

Недавно стало известно, что в окружении под Константинополем могут оказаться четыре батальона ВСУ. Этот котел имеет все шансы стать самым значительным за всю историю специальной военной операции.

Согласно информации канала, противник почти выбит из села Улаклы, расположенного в непосредственной близости к Константинополю. Украинские войска вынуждены отступать, однако на южных границах города их уже встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады. Российские войска успешно укрепляют свои позиции и плотно сжимают кольцо в сотрудничестве с подразделениями группы «Центр».

В то же время украинские силы пытаются организовать линию обороны у села Разлив, примерно в двух километрах к юго-западу, чтобы защитить пострадавшие бригады теробороны ВСУ. Однако эти попытки не приносят успеха.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ Боронило только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области.