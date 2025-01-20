Российские бойцы начали применять против противника, который находится в Курской области, новую тактику, основанную на ударах дронов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Российские операторы дронов пользуются тем, что на данном участке фронта у неприятеля не работают средства радиоэлектронной борьбы. За счет этого ВСУ не могут эффективно бороться с беспилотниками.

«Залетают с флангов и уничтожают группы, пытающиеся стать подкреплением. В итоге подразделения несут большие потери ранеными и убитыми», — указал микроблог.

Части ВСУ, к которым не подходят подкрепления, вынуждены отступать. Выжившие украинские солдаты бегут в леса, где по ним значительно сложнее наносить удары с воздуха.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.