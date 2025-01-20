По информации, полученной от главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, разведчики Российской Федерации периодически проникают на территорию Днепропетровской области. Эти сведения были опубликованы в Телеграм-канале главы ДНР.

Он подчеркнул, что военнослужащие появляются в этом районе по мере необходимости. Также он сообщил, что разведчики посещают и город Покровск, который пока находится под контролем ВСУ.

«На Покровском направлении наши разведчики заходят при необходимости и в сам Покровск, и в Днепропетровскую область», — рассказал Пушилин в еженедельном прямом эфире.

В ходе очередного прямого эфира Пушилин сообщил, что ситуация на фронте для украинских войск становится всё более сложной на двух участках. Он отметил, что российские военные успешно продвигаются в районе Часова Яра и Краснолиманска.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.