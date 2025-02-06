ВС РФ ударили по украинским аэродромам и местам пуска БПЛА

Российские войска нанесли удары по ряду важных для ВСУ мест: аэродромам, складам боеприпасов и местам подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление Министерства обороны РФ. По словам военных, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — указали журналистам.

Минобороны также заявило, что противник за сутки потерял порядка 1,1 тыс. своих военнослужащих. Было сбито 106 вражеских беспилотников, подбито семь его бронемашин.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 6 февраля перехватили над российской территорией 28 дронов ВСУ. Их перехват происходил над Ростовской и Астраханской областями, в Краснодарском крае и в районе Азовского моря.