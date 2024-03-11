Российская артиллерия уничтожила несколько групп диверсантов ВСУ при попытке переправы через Днепр

Гаубицы из подразделения ВДВ при помощи корректировки с беспилотника вели обстрел диверсионных групп, которые пытались форсировать водную преграду. Об этом заявили представители министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

По утверждению военных, отличились артиллеристы из подразделения воздушно-десантных войск, которое входит в состав группировки «Запад». Расчеты гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» пресекали попытки диверсионных групп преодолеть Днепр, чтобы закрепиться на его левом берегу.

«Точным огнем были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившимся к отплытию», - указали они.

Задачу расчетов облегчали корректировщики, которые вели наблюдение за противником с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вдобавок, артиллеристы заранее пристреляли ряд мест, что позволило им в кратчайшие сроки переносить огонь с одной точки на другую.

Ранее пресса сообщила о ликвидации в ДНР сразу двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По мнению депутата Госдумы Шеремета, при этом могли погибнуть военные из Соединенных Штатов, которые обслуживали данные системы ПВО.