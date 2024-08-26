Боец ВСУ, который избивал гражданских в Курской области, попал в плен к ВС России. Задержанием занимался спецназ «Ахмат». Об этом пишет RT .

Украинские военные не могут похвастаться крепкими нервами: плененный боец ВСУ признался, что избивал мирных «на эмоциях». Несдержанность стоила ему свободы. После встречи с российскими военным солдат признал, что был не прав. Теперь он останется в плену, где у него будет время подумать над содеянным.

«Мне стыдно очень», — добавил украинский боец.

В Курской области продолжается противостояние ВСУ. Последние терпят поражение за поражением, ВС РФ не дают завладеть землями. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал рост числа украинских пленных. Многие приходят туда добровольно.

Ранее сообщалось, что российские войска отбивают все атаки ВСУ в Курской области.