Наводчики из войсковой группировки «Центр» вывели на цель вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25, которые эффективно и результативно отстрелялись по врагу ракетами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Наводчики определили координаты групповой цели неприятеля и заняли удобную для корректировки позицию. Авиация появилась в четко обозначенное время и атаковала врага.

«Экипажи вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами "Вихрь" и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-13 нанесли ракетный удар», - указали в военном ведомстве.

После этого наводчики подтвердили попадания по целям. Скопление личного состава ВСУ, а также их техники, было уничтожено. Вслед за этим летчики вернулись в места своего базирования.

Ранее украинские военные пожаловались западной прессе на исключительную эффективность российских планирующих авиабомб. После взрыва полуторатонной бомбы укрепление ВСУ оказывается разрушенным до основания.