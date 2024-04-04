Российская авиация нанесла удар по ВСУ на авдеевском направлении
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Наводчики из войсковой группировки «Центр» вывели на цель вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25, которые эффективно и результативно отстрелялись по врагу ракетами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Наводчики определили координаты групповой цели неприятеля и заняли удобную для корректировки позицию. Авиация появилась в четко обозначенное время и атаковала врага.
«Экипажи вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами "Вихрь" и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-13 нанесли ракетный удар», - указали в военном ведомстве.
После этого наводчики подтвердили попадания по целям. Скопление личного состава ВСУ, а также их техники, было уничтожено. Вслед за этим летчики вернулись в места своего базирования.
Ранее украинские военные пожаловались западной прессе на исключительную эффективность российских планирующих авиабомб. После взрыва полуторатонной бомбы укрепление ВСУ оказывается разрушенным до основания.