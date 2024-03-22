Российская дизель-подлодка «Волхов» поразила крылатой ракетой цель в Японском море

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) «Волхов» провела учебные стрельбы на тактическом поле Сюркум, выполнив запуск крылатой ракеты «Калибр» в Хабаровском крае в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что стрельба производилась по береговой цели. Дальность стрельбы составляла более 1 тыс километров. Учения были совершены в рамках плановой боевой подготовки, уточнили в ТОФ.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», — приводится в сообщении флота.

В пресс-службе ТОФ добавили, что в ходе учений в качестве вспомогательной силы задействовали также морскую авиацию и БПЛА. Закрытие района выполнения стрельб выполняли корабли Тихоокеанского флота.

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