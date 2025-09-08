Российская ПВО насбивала за три часа 5 дронов Украины над Черным морем и Курской областью

Вечером 8 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале. Инцидент произошел над Черным морем и Курской областью.

По информации от Министерства обороны, инцидент произошел в промежуток между 20:00 и 23:00 по московскому времени. В это время над акваторией Черного моря были нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата, аналогичных по конструкции самолетам. Еще один дрон был сбит над Курской областью.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над акваторией Черного моря. И один БПЛА — над территорией Курской области», — приводится в сообщении МО.

