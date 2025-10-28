Российская ПВО нейтрализовала за ночь 17 украинских беспилотников

На протяжении ночи на вторник, 28 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 17 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 октября. до 7.00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Калужской областью было уничтожено 13 беспилотников. Над Брянской областью сбили три БПЛА. Один дрон перехватили в Московском регионе.

Ранее Минобороны сообщило о 193 сбитых беспилотниках в ночь на 27 октября. Больше всего БПЛА, 47 единиц, было перехвачено над Брянской областью.