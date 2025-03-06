Российская ПВО за ночь сбила украинский беспилотник в Воронежской области

В течение ночи на 6 марта над Воронежской областью был нейтрализован дрон, принадлежащий ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 6 марта ВСУ пытались нанести террористический удар по территории РФ. Эта попытка была пресечена российской противовоздушной обороной.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — указали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российским разработчикам удалось сконструировать новый разведывательный дрон-ретранслятор, который получил название «Сова-13». Он выделяется на фоне конкурентов благодаря техническим характеристикам. Его стоимость в два раза ниже, чем у аналогичных зарубежных моделей. Это делает беспилотник привлекательным вариантом для военных и гражданских заказчиков.