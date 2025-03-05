В России представили новый дрон-ретранслятор «Сова-13»

Российские разработчики из Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» представили новый разведывательный дрон-ретранслятор «Сова-13», сообщили «Известия». Этот беспилотник улучшил не только разведывательные возможности, но и значительно обошел зарубежные аналоги по своему функционалу и стоимости.

Дрон «Сова-13» выделяется на фоне конкурентов благодаря техническим характеристикам. По информации разработчиков, его стоимость в два раза ниже, чем у аналогичных зарубежных моделей. Это, по их словам, делает его привлекательным вариантом для военных и гражданских заказчиков.

Одной из ключевых особенностей «Совы-13» является его модульная архитектура, позволяющая быстро адаптировать дрон к различным задачам, включая изменение частоты передачи на передовой. Это делает беспилотник высокофункциональным инструментом, способным обеспечивать значительную зону покрытия для других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, дрон обладает уникальной способностью защищаться от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Также «Сова-13» может преобразовать цифровой видеосигнал в аналоговый, что делает его неуловимым для попыток перехвата и заглушения.

Передача аналогового сигнала осуществляется непосредственно на очки оператора, который получает информацию в реальном времени. Такая технология гарантирует, что сигнал не может быть заглушен, обеспечивая непрерывную связь между оператором и дроном даже в сложных условиях.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню пожаловался на российский Су-35, чуть не сбивший французский Reaper в Средиземноморье.