Великобритания увеличит поставки дронов для Украины в десять раз

Агентство Reuters сообщило , что Великобритания намерена в десять раз нарастить объемы поставок беспилотников для нужд Украины.

Ожидается, что реализация этого масштабного контракта, предусматривающего передачу рекордного количества дронов, будет осуществляться вплоть до апреля 2026 года.

Общая стоимость партии беспилотных аппаратов оценивается в £350 млн, что эквивалентно примерно $473 млн. Эта поставка является частью более широкой программы военной поддержки Украины со стороны Великобритании, чей общий бюджет составляет £4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Британия предупредила Украину о риске остаться без поддержки США.