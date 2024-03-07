Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянской областью
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ВСУ попытались нанести очередные удары по объектам на территории России. Но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и отразили попытку атаки. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По утверждению губернатора, перехват беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошел над Клинцовским районом, а также над Новозыбковским городским округом.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», - записал Богомаз в микроблоге.
Он добавил, что по итогам инцидента нет ни погибших, ни пострадавших. Разрушений также не отмечено. Сейчас на месте перехвата дронов работают представители экстренных служб.
Ранее в Брянске состоялся суд над гражданином Украины. Он занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб, и получил за это 12 лет колонии.