Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянской областью

ВСУ попытались нанести очередные удары по объектам на территории России. Но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и отразили попытку атаки. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По утверждению губернатора, перехват беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошел над Клинцовским районом, а также над Новозыбковским городским округом.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», - записал Богомаз в микроблоге.

Он добавил, что по итогам инцидента нет ни погибших, ни пострадавших. Разрушений также не отмечено. Сейчас на месте перехвата дронов работают представители экстренных служб.

Ранее в Брянске состоялся суд над гражданином Украины. Он занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб, и получил за это 12 лет колонии.