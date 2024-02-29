Украинцу назначили в Брянске 12 лет колонии за шпионаж

В Брянске состоялся суд над гражданином Украины, который работал на украинские спецслужбы. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, об этом сообщил ТАСС .

Гражданин Украины на российской территории собирал информацию, которая относится к разряду секретной. Он искал все данные по нахождению и расположение вооруженных сил РФ. Затем он передавал эти сведения своим кураторам из спецслужб. Это было квалифицировано следствием и судом как шпионаж.

«Вынесен приговор гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже - собирании и передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну», - заявили по этому поводу представители суда.

Шпиону назначили 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он полностью признал свою вину и даже раскаялся.

Ранее сообщалось, что жителя Пензы задержали за шпионаж в пользу Польши. Мужчина работал на оборонном предприятии, и передавал иностранной спецслужбе секретные сведения. Ему пообещали за это политическое убежище за рубежом.