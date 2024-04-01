Российская ПВО перехватила два украинских БПЛА в Белгородской области

ВСУ попытались снова нанести удар по российской территории. Дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и пресекли эту попытку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление минобороны РФ.

Украинская армия попыталась атаковать объекты в российском регионе прошедшей ночью с помощью беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», - указали представители военного ведомства.

Белгородская область попадает под удары ВСУ практически ежедневно. По ней наносят атаки как при помощи беспилотников, так и при помощи артиллерии и реактивных систем залпового огня. Временами количество сбитых беспилотников исчисляется десятками всего за одни сутки.