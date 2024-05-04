Российская ПВО перехватила над Крымом четыре американских ракеты ATACMS

Украинская армия ночью пыталась нанести удар по полуострову. ВСУ выпустили ракеты, поставленные им из Соединенных Штатов. Четыре таких ракеты были сбиты. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привели РИА Новости .

Все пуски ракет с украинской стороны по объектам на территории Крыма были совершены ночью. Дежурные средства противовоздушной обороны были начеку, они отразили атаки.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS», - указали в военном ведомстве.

ПВО сумела сбить 4 ракеты, участвовавшие в налете. Ранее Мария Захарова предупредила иностранных союзников Киева, что все попытки ударов по Крыму повлекут за собой сокрушительное возмездие.