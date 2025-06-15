Российская ПВО перехватила над Крымом украинский беспилотник

Российская ПВО утром воскресенья, 15 июня, нейтрализовала вражеский БПЛА над территорией полуострова Крым. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщили представители Министерства обороны.

В воскресенье 15 июня украинская армия продолжила попытки наносить удары по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали в военном ведомстве.

За сутки до этого сообщалось, что на протяжении одной ночи было перехвачено 66 БПЛА неприятеля, которые совершали разведывательные и диверсионные миссии над российской территорией. Боевые дроны были зафиксированы в различных регионах России, включая Воронежскую, Белгородскую, Самарскую области, Ставропольский край, Республику Крым, а также акваторию внутреннего Азовского моря.