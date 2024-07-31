Российская ПВО перехватила над Курской областью украинскую управляемую ракету

Прошедшей ночью средства противовоздушной области перехватили в Курской области управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщили Министерство обороны РФ, слова ее представителей привел ТАСС .

В ночь на 31 июля ВСУ попытались провести очередную террористическую атаку по Российской территории. Дежурные средства ПВО были начеку и сорвали планы противника. Они сбили управляемую ракету.

«В течение прошедшей ночи уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью», - указали представители военного ведомства.

Данная ракета является собственной украинской разработкой. Она имеет дозвуковую скорость.

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области прошедшей привели к пожару в многоэтажном доме. На место ЧП выехал губернатор Гладков, чтобы лично руководить ликвидацией последствий обстрела.