Российская ПВО сбила за прошедшую ночь 53 вражеских беспилотника в пяти регионах страны

На протяжении ночи и утра противовоздушная оборона в РФ перехватила более полусотни неприятельских дронов. Атаки отражались в пяти областях России. Об этом сообщили представители министерства обороны, их слова привел ТАСС .

Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью. Там уничтожили 44 БПЛА. Шесть беспилотников было перехвачено в небе Краснодарского края. И в Саратовской, Курской и Белгородской областях сбили всего по одному дрону противника.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили по этому поводу в военном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно атакуют российскую территорию. Под удар, как правило, попадают приграничные либо соседние с ними регионы. Но, временами, атаки производятся и на области, которые расположены в центре РФ. Так недавно под удар попала Республика Татарстан.