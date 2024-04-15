Российская ПВО перехватила украинский беспилотник над Краснодарским краем

ВСУ пытались в очередной раз атаковать российскую территорию. Дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и предотвратили этот удар. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Прошедшей ночью украинская армия попыталась нанести удар своим дроном по территории России. ВС РФ сорвали эту попытку.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края»», - указали в военном ведомстве.

Еще вчера по Краснодарскому краю была нанесена массированная атака, противовоздушная оборона нейтрализовала в небе над регионом 10 беспилотников противника.

Ранее появились сведения об ударе ВСУ по Белгородской области. Ночью ПВО сбило над ней два вражеских БПЛА. Подобные удары наносятся практически ежедневно на протяжении многих месяцев.