Российская ПВО перехватила за ночь 36 украинских беспилотников

На протяжении ночи на 12 апреля над территорией России было перехвачено 36 украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

На протяжении ночи на 12 апреля украинская армия пыталась проводить атаки на российские регионы. Противовоздушная оборона ВС РФ успешно справлялась с угрозами.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указал микроблог.

Больше всех дронов, 18 единиц, было сбито над Курской областью. Над Ростовской областью перехватили 13 БПЛА. По два беспилотника нейтрализовали над Орловской и Белгородской областями. Еще один летательный аппарат сбили в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявляли режим угрозы атаки беспилотников. Сначала МЧС объявило такой режим в Краснодаре, но всего через две минуты этот режим распространили на весь край.