Российская ПВО перехватила за ночь 4 украинских беспилотника над Брянской областью

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили в Брянской области четыре БПЛА за прошедшую ночь. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

На протяжении ночи на понедельник, 10 июня, ВСУ предприняли ряд попыток атаковать объекты на российской территории. В итоге средствами ПВО было сбито 4 беспилотных летательных аппарата противника. Военное ведомство назвало все эти налеты террористическими атаками.

По имеющимся данным, дри дрона были перехвачены над Навлинским районом, и еще один сбили над Брянским. При этом никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу под Белгородом. После этого вспыхнул резервуар с топливом. Пожарные сумели оперативно ликвидировать возгорание.