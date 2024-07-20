Российская ПВО перехватила за ночь в Ростовской области 26 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 июля обезвредили в небе Ростовской области два с половиной десятка вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Василий Голубев, глава региона, в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что по итогам противоборства дежурных средств ПВО и дронов, которые пытались провести террористические атаки, в области никто не пострадал.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», - указал он.

К месту рухнувших обломков беспилотников уже выехали специалисты из аварийных служб. Им предстоит убедиться в том, что части дронов не несут никакой угрозы людям.

Ранее Голубев сообщал, что на протяжении ночи российской армии удалось сбить над регионом более десятка летательных аппаратов. По последним данным, их количество удвоилось.