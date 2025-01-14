Силы ПВО ночью сбили 17 украинских БПЛА ВСУ над Орловской областью
Силы ПВО России ночью сбили 17 украинских дронов над Орловской областью
Фото: [РИА Новости]
Минувшей ночью на 14 января Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы ПВО сбили 17 вражеских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — подчеркнул он.
Клычков подчеркнул, что это не первые атаки на Орловскую область и власти готовы к встрече с вражескими дронами на своей территории.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по заводу «Оргсинтез» в Казани. Осколки сбитого дрона упали на его территорию. Данных о пострадавших не поступало.