Силы ПВО ночью сбили 17 украинских БПЛА ВСУ над Орловской областью

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — подчеркнул он.

Клычков подчеркнул, что это не первые атаки на Орловскую область и власти готовы к встрече с вражескими дронами на своей территории.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по заводу «Оргсинтез» в Казани. Осколки сбитого дрона упали на его территорию. Данных о пострадавших не поступало.