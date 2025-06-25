Российская ПВО сбила 25 беспилотников над тремя российскими регионами

На протяжении двух часов среды, 25 июня, дежурным средствам противовоздушной обороны России удалось нейтрализовать 25 украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Украинская армия 25 июня пыталась атаковать объекты на российской территории.

«В период с 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали журналисты.

22 беспилотника удалось перехватить над Воронежской областью. Еще два дрона нейтрализовали над Республикой Татарстан. Один беспилотник был уничтожен над Тамбовской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российская система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, угрожавших безопасности территории России. По данным оборонного ведомства, 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Два дрона уничтожили над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.