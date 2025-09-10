Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника днем 10 сентября

В среду, 10 сентября, дежурные средства ПВО ликвидировали над российской территорией 32 беспилотника ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ продолжили 10 сентября свои попытки нанести удары по объектам на территории РФ.

«С 11.15 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Подавляющее большинство из этих БПЛА, 25 единиц, было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Еще четыре сбили над акваторией Черного моря. Над территорией Курской области перехватили еще два дрона, и один был сбит над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российская ПВО уничтожила и перехватила 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего дронов, а именно 21 единицу, удалось сбить над Брянской областью.