Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника над семью регионами РФ

В первой половине дня четверга, 23 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 32 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия вела новые попытки наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Калужской областью было уничтожено 17 беспилотников. Над Брянской областью сбили шесть БПЛА. Четыре дрона перехватили в Белгородской области. Еще два удалось нейтрализовать над территорией Республики Крым. По одному летательному аппарату уничтожили над Оренбургской областью и Московским регионом.

Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.