Российская ПВО сбила 337 украинских дронов за ночь

В ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 337 украинских дронов. Все беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены, сообщило Министерство обороны России.

Наибольшее количество БПЛА было сбито в Подмосковье (91 единица) и Курской области (126 единиц). Также сообщается об уничтожении 38 дронов над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, восьми — над Липецкой и Орловской, шести — над Воронежской, трех — над Нижегородской областью.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате массированной атаки украинских беспилотников в подмосковных районах Видное, Раменское и Домодедово число пострадавших возросло до восьми, включая двоих детей. Семь человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое ранены в Подмосковье из-за атаки БПЛА.