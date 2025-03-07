Российская ПВО сбила 39 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 7 марта российские средства ПВО сбили над регионами РФ 39 дронов, принадлежавших ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказало Министерство обороны РФ.

По утверждению МО, на протяжении ночи на 7 марта в ряде мест происходили попытки украинской армии провести террористические атаки на объекты, расположенные на российской территории.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря», — указали в военном ведомстве.

Семь дронов было нейтрализовано в Курской области. Над Азовским морем перехватили три беспилотника, и еще по одному БПЛА сбили над Белгородской, Орловской и Ростовской областями.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские подразделения освободили в ДНР село Андреевка. Успеха удалось добиться частям, которые входят в группировку войск «Центр».