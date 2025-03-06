Подразделения из группировки войск «Центр» освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Андреевка. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители Министерства обороны России.

Российские части из группы войск «Центр» предприняли активные и решительные действия. В результате этого им удалось освободить населенный пункт Андреевка, который расположен в ДНР. Помимо этого, ВС РФ нанесли по противнику серию ударов, поразив его склады с беспилотниками и пункты по управлению БПЛА. Также совершались атаки на электроподстанцию и несколько военных аэродромов.

По утверждению военных, за сутки было уничтожено порядка 680 человек из числа живой неприятельской силы. Российским бойцам удалось сбить 67 беспилотников самолетного типа, а также четыре авиабомбы JDAM, поставленных Украине из США.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью. Это произошло в ночь на 6 марта.