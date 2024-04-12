Российская ПВО сбила четыре беспилотника, атаковавшие Новошахтинск под Ростовом

Боевые расчеты противовоздушной обороны выявили и уничтожили в небе над городом Новошахтинск четыре боевых дрона ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее Голубев информировал об угрозе атаки региона с воздуха украинскими боевиками при помощи БПЛА.

«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», — написал Голубев.

Ранее замглавкома ВКС России, командующий российскими войсками ПВО, генерал-лейтенант Андрей Семенов дал оценку возможностям противника нанести ощутимый урон при помощи БПЛА по инфраструктурным объектам на территории РФ.

В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что для прикрытия российских объектов от атак украинских беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме задействованы более 50 новейших ЗРПК «Панцирь». Помимо них, есть и другие не менее эффективные боевые установки ПВО, отметил Семенов.