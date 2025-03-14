Российская ПВО сбила четыре беспилотника, летевших к Москве

Украинские дроны пытались прорваться к Москве, но были перехвачены дежурными средствами ПВО. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Противовоздушная оборона России сумела нейтрализовать четыре беспилотника, которые двигались по направлению к Москве.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Туапсе после воздушного налета украинских БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Там вспыхнула емкость, в которой хранятся нефтепродукты. К тушению возгорания пришлось привлечь 16 пожарных расчетов. По утверждению местных властей, ситуация находится под контролем с их стороны.