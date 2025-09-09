Российская ПВО сбила днем 9 сентября 10 украинских БПЛА над Черным морем
Минобороны: днем 9 сентября уничтожено 10 беспилотников ВСУ над Черным морем
Днем вторника, 9 сентября, российская противовоздушная оборона перехватила над акваторией Черного моря 10 БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.
9 сентября неприятель попытался нанести массированный удар по российской территории, но получил отпор.
«С 13.30 до 14.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — указали военные.
Ранее сообщалось, что ПВО перехватила семь украинских беспилотников за ночь на 8 сентября. БПЛА уничтожили над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями.