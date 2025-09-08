Российская ПВО сбила за ночь семь беспилотников ВСУ

На протяжении ночи на понедельник, 8 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ семь дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия пыталась нанести удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала атаки неприятеля.

«В период с 23.05 мск 7 сентября до 03.00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Тульской областью было уничтожено три беспилотника. Над Смоленской областью сбили два БПЛА. По одному дрону перехватили в Брянской и Рязанской областях.

За сутки до этого, в ночь на 7 сентября, ПВО перехватила над российской территорией 69 вражеских БПЛА. Больше всего аппаратов, 21 единица, было сбито над Краснодарским краем.