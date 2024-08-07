Российская ПВО сбила два украинских беспилотника под Белгородом

Дежурные средства противовоздушной обороны в Белгородской области перехватили и уничтожили два БПЛА. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ в телеграм-канале ведомства .

Атаки по региону пытались произвести днем 7 августа, но военные были начеку.

«Около 11:20 и 12:20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — указали в Минобороны.

Оба беспилотника были перехвачены и уничтожены.

Ранее появлялись подробности атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. ВСУ начинили дроны взрывчаткой и поражающими элементами в виде стальных шариков. Это было сделано специально, чтобы постараться нанести побольше повреждений мирным объектам.