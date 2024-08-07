Shot привел подробности атаки украинскими беспилотниками Воронежа

Несколько украинских дронов прошедшей ночью атаковали Воронежскую область. Телеграм-канал Shot сообщил , что беспилотники были начинены взрывчаткой с поражающими элементами.

Все беспилотные летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Некоторые из них упали рядом с жилыми домами в Воронеже. В частности, один из них рухнул на улице Березовая Роща и повредил фасад жилой многоэтажки на уровне верхних этажей. Рядом с домом были повреждены припаркованные автомашины.

«Жители Березовой Рощи рассказали SHOT, что они обнаружили маленькие железные шарики, впившиеся в кузов», — указал микроблог.

По имеющимся данным, при этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область составило 28 человек. Среди получивших ранения есть и сотрудники скорой помощи, которые продолжали свою работу в это время.