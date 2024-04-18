Российская ПВО сбила двадцать украинских беспилотников над тремя регионами РФ

На протяжении прошедшей ночи над Воронежской, Ростовской и Белгородской областями противовоздушная оборона перехватила 20 дронов ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от министерства обороны.

Воздушные удары на российские объекты отражались на протяжении всей ночи. При этом украинская армия использовала самые различные средства и вооружения.

«Пресечены попытки киевского режима совершить атаки с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров», - перечислили представители военного ведомства нейтрализованные в воздухе объекты.

Только беспилотников было сбито за ночь 20 единиц. Также перехвачено 19 ракет «Вампир», две «Точки-У» и 5 воздушных шаров. Это происходило на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.

Ранее сообщалось, что сбитый беспилотник устроил пожар в Воронеже. Его обломки рухнули на промышленный ангар, где хранились станки и пиломатериал.