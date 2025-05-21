Российская ПВО сбила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили еще один БПЛА, который пытался прорваться к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ранее он сообщил, что ПВО удалось нейтрализовать три вражеских дрона, которые двигались по направлению к Москве. Теперь стало известно еще об одном сбитом беспилотнике.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал мэр.

До этого СМИ уже говорили, что один из сбитых в Подмосковье БПЛА упал в Домодедове. Его обломки рухнули на территории детского сада. В итоге никто не пострадал, разрушений также не отмечено. В подвал здания были эвакуированы как дети, так и воспитатели.