Российская ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма

Днем воскресенья, 12 октября, противовоздушная оборона перехватила над Крымом пять вражеских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Военные заявили, что ВСУ предприняли новые попытки атаковать российскую территорию.

«В период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали они.

Ранее Минобороны сообщало о 42 перехваченных за ночь на 11 октября беспилотниках. Больше всего дронов, 19 единиц, было сбито над Волгоградской областью.