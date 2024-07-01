За ночь ВСУ атаковали Брянскую область сразу 22 беспилотниками

Боевые расчеты российской ПВО сбили над Брянской областью в ночь на понедельник, 1 июля, 22 вражеских дрона, запущенных с территории Украины. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, три украинских БПЛА перехватили на подлете к Брянску, а остальные 19 дронов были ликвидированы в небе над Трубчевским, Выгоничскими и Карачевским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Напомним, 30 июня, FPV-дрон украинских боевиков атаковал машину с семьей из пяти человек в Белгородской области селе Новое. В результате вражеской атаки была убита 4-летняя девочка. Ехавшие рядом с ней в машине родители ребенка, бабушка и дедушка получили ранения и были госпитализированы.