Российская ПВО сбила три беспилотника над Белгородской областью

Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в период времени с 22:30 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля. Беспилотные летательные аппараты были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны.

Украинские вооруженные силы регулярно предпринимают попытки атак на российские регионы, используя беспилотные летательные аппараты. Однако все подобные попытки пресекаются силами ПВО ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в связи с участившимися атаками беспилотников руководство Ленинградской области принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности.