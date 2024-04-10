В Курской области из-за атаки дрона погибли дети

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил на личной странице в социальных сетях о страшной трагедии, которая произошла в селе Апанасовка Кореневского района.

По его словам, с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство прямо на гражданский автомобиль.

В результате этого инцидента три человека, находившиеся в машине, погибли. Среди жертв оказались двое детей. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас на месте присутствуют соответствующие службы, проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего. Других подробностей пока не приводится.

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