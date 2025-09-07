Российская ПВО сбила в ночь на 7 сентября 69 вражеских БПЛА

На протяжении ночи на воскресенье, 7 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 69 дронов неприятеля. Об этом сообщило своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ пытались наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была на высоте, она своевременно отражала удары неприятеля.

«С полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Краснодарским краем был уничтожен 21 беспилотник. Над Воронежской областью сбили 13 БПЛА. 10 дронов перехватили в Белгородской области. Еще семь удалось нейтрализовать в Астраханской области. Шесть летательных аппаратов уничтожили над Волгоградской областью. Четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, и над Ростовской областью — еще три. Два дрона уничтожили над Брянской областью. Над территорией Курской и Рязанской областей, а также над Республикой Крым нейтрализовали по одному БПЛА.

За сутки до этого, в ночь на субботу, 6 сентября, российская ПВО уничтожила 34 беспилотника неприятеля над регионами РФ. Больше всего БПЛА, 14 единиц, было перехвачено над Черным морем.