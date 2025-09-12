Российская ПВО сбила за ночь 221 украинский беспилотник

На протяжении ночи на пятницу, 12 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 221 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 85 беспилотников. Над Смоленской областью сбили 42 БПЛА. 28 дронов перехватили в Ленинградской области. Еще 18 удалось нейтрализовать в Калужской области. 14 летательных аппаратов уничтожили над территорией Новгородской области. По девять беспилотников сбили над Московским регионом и Орловской областью. Семь БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью. По три дрона уничтожили над Ростовской и Тверской областями. Над Псковской, Тульской и Курской областями перехватили по одному беспилотнику.

Менее чем за сутки до этого, утром четверга, 11 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над Белгородской областью 15 дронов неприятеля. Все беспилотники были сбиты на протяжении трех часов.