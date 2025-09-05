Российская ПВО сбила за ночь 92 украинских беспилотника

На протяжении ночи на пятницу, 5 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 92 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 15 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 13 БПЛА. 12 дронов перехватили в Тульской области. Еще 11 удалось нейтрализовать в Калужской области. Девять летательных аппаратов уничтожили над Рязанской областью. Восемь беспилотников сбили над Республикой Крым, и над Воронежской областью — еще семь. По пять беспилотников уничтожили над Курской и Орловской областями. Над Липецкой и Белгородской областями нейтрализовали по два БПЛА. Еще по одному дрону сбили над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Смоленской области.

Ранее губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил, что на протяжении ночи на 5 сентября вражеские беспилотники были перехвачены средствами ПВО над шестью районами региона. При этом не отмечено ни пострадавших, ни каких-либо разрушений.